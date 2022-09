Svolta meteo dopo la fiammata africana: correnti fredde dall'Est Europa metteranno fine all'estate

L’ennesima e forse l’ultima ondata di caldo africano sta interessando e interesserà l’Emilia Romagna fino a venerdì. "Le temperature saliranno fino a toccare i 33-34°C a metà settimana, si starà meglio solo in Appennino, ma anche qui avremo valori ampiamente sopra la media del periodo - entra subito nel dettaglio Federico Brescia di 3bmeteo.com -. Per quanto riguarda le condizioni del cielo, avremo maggiore nuvolosità a partire da mercoledì e tra giovedì e venerdì sono attesi rovesci sparsi, specie sui rilievi, dove si potranno avere anche fenomeni a carattere temporalesco, mentre sarà più stabile sulle aree pianeggianti".

Poi ci sarà la svolta. Annuncia Brescia: "Nel weekend potrebbe arrivare la prima aria fresca, quasi fredda, dall’Est Europa. E’ ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme, ma i modelli da qualche giorno mostrano questo cambio di scenario con un deciso calo delle temperature, anche di 7-8°C, e temporali, anche forti, nella giornata di sabato". In attesa di nuovi aggiornamenti (è possibile aggiornarsi consultando l'app o il sito di 3Bmeteo), Brescia fornisce anche le previsioni meteo per Forlì: "Martedì il cielo sarà sereno, temperature massime tra 29 e 30°C, mentre mercoledì bisogna attendersi nuvolosità a tratti per velature estese, con temperature massime tra 32 e 34°C. Anche giovedì sono attese condizioni di tempo stabile, con qualche rovescio sparso solo nella notte, e temperature massime tra 30 e 32°C".