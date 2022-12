Natale anomalo con l'anticiclone africano: in collina superati i 15 gradi, nebbie in pianura

Natale e Santo Stefano dal clima primaverile sull'entroterra Forlivese. Colpa di un promontorio di alta pressione, esteso in quota dal nord Africa all’arco alpino, che garantirà condizioni di stabilità atmosferica anche nei prossimi giorni. In pianura dominano le foschie dense ed i bianchi di nebbia: a favorirne la formazione l’aria mite e umida nei bassi strati, richiamata dalla circolazione anticiclonica, offuscando di fatto il cielo. Non c'è quindi da sorprendersi se Civitella ha toccato una massima di 17,6°C, Rocca San Casciano 16,2°C, mentre a Forlì di 10,2°C. Temperature anomale anche sul crinale: al Passo della Calla, a quota 1296 metri, la massima è stata di 7,1°C. E nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche non subiranno particolari variazioni di rilievo, con cielo grigio, nebbie e pioviggini in pianura.

"Giovedì e Venerdì il transito di una debole onda depressionaria apporterà deboli precipitazioni sparse, più consistenti e diffuse lungo i settori appenninici di crinale - aggiorna il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. Successivamente la rimonta del campo di alta pressione riporterà condizioni di stabilità, con prevalenza di nubi stratificate, nebbie e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie, con valori ancora al di sopra della media stagionale del periodo". Nei primi giorni dell'anno, continua l'Arpae, "l'area mediterranea sembra interessata da correnti occidentali associate al probabile transito di un promontorio anticiclonico. In questo scenario non è escluso qualche evento di precipitazione, ma i quantitativi nel complesso si prospettano al più pari alla norma del periodo. Il tutto con temperature superiori alla media climatologica".

Dopo l'Epifania, invece, "alcune onde depressionarie sembrano approfondirsi sul bacino del Mediterraneo, favorendo il probabile passaggio di alcuni sistemi nuvolosi anche sulla nostra regione. Le precipitazioni previste, nel complesso, si prospettano nella norma stagionale. Le temperature tenderanno gradualmente a riportarsi su valori in linea con la media climatologica".