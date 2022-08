Dopo una notte tra fulmini e tuoni altri temporali: in diverse aree caduti anche 60 millimetri di pioggia

Non accenna ad attenuarsi l'ondata di maltempo, innescata dal transito di una perturbazione atlantica che ha avuto il beneficio di spazzare via il caldo africano dei giorni scorsi e anche di abbeverare i campi aridi e sofferenti a causa della lunga siccità. Dopo gli acquazzoni con raffiche di vento del giovedì, con il primo passaggio perturbato che ha causato il crollo di alcuni alberi, il territorio Forlivese è stato investito nella nottata tra giovedì e venerdì da una serie di temporali, accompagnati da una intensa attività elettrica che ha messo a dura prova il sonno dei cittadini, ma che non hanno lasciato al seguito danni, al contrario di quanto accaduto nel Riminese, con nubifragi e forti grandinate. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva diramato un'allerta meteo "gialla" anche per la giornata di venerdì, esordita infatti con acquazzoni, fulmini e tuoni.

La perturbazione ha distributo generosi quantitativi di pioggia, tra i 30 ed i 60 millimetri a seconda delle aree interessate. Nelle prossime ore è attesa un'attenuazione dei fenomeni, preludio ad un sabato soleggiato, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi, che potranno dar luogo a locali rovesci. Le temperature massime oscilleranno tra 27 e 29°C, mentre le minime tra 19 e 21°C. I venti sono attesi deboli dai quadranti nord-occidentali. Domenica il servizio meteorologico dell'Arpae prevede condizioni di sereno o poco nuvoloso, non escludendo tuttavia addensamenti più consistenti lungo i rilievi che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio, localmente a carattere temporalesco. La settimana che traghetterà all'ultimo weekend di agosto vedrà "un graduale consolidamento di un promontorio anticiclonico che porterà condizioni di tempo stabile sino a termine periodo con temperature in lieve rialzo".