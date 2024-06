Nucleo di aria fredda in quota, riecco i temporali in Romagna: intensa grandinata nel Meldolese

Era un giovedì a rischio temporali, per effetto di un nucleo di aria fredda presente in quota. E la previsione meteo è stata confermata. Questa volta è stato il Meldolese a subìre una veloce, quanto intensa grandinata. La precipitazione si è sviluppata nella tarda mattinata, frutto di un sistema temporalesco nato nell'entroterra faentino e che poi si è svillupato cammin facendo verso sud.

Il temporale ha dissiminato grandine prima in parte del Meldolese, in particolar modo nella zona di San Colombano, per poi interessare l'area di Bertinoro e il Cesenate ed infine il Riminese. Un secondo sistema temporalesco è stato accompagnato invece solo da pioggia. Sensibile l'abbassamento delle temperature: a Forlì, ad esempio, la massima è passata da 22.3°C a 15°7 (dati Meteo Forlì-Cesena), mentre a Monte Palareto la colonnina di mercurio è scesa fino a 11,3°C (245 metri).

La tendenza è per un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nei prossimi giorni, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "fussi sud-occidentali caldo-umidi in un contesto comunque di pressione medio-alta determinerà per l'intero periodo tempo in prevalenza soleggiato, con debole nuvolosità stratificata e assenza di precipitazioni. Temperature in lieve graduale aumento".

La grandinata a Monte Palareto ripresa dalla webcam di Meteo Forlì-Cesena