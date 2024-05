Meteo, al via una settimana variabile. E per martedì allerta gialla per rischio temporali

Quella iniziata si annuncia una settimana variabile dal punto di vista atmosferico. Per la giornata di martedì, annuncia la Protezione Civile dell'Emilia Romagna, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, possibili sull'intero territorio regionale. I fenomeni saranno più probabili durante le ore centrali della giornata". I rovesci si concentreranno con maggiore probabilità sull'entroterra, dove sono attesi fino a 10 millimetri di precipitazioni. L'allerta è "gialla". Per mercoledì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporalesco più probabili sul settore centro-occidentale. Sul settore orientale nel corso del pomeriggio avremo ampie schiarite. Generale attenuazione dei fenomeni nel corso della serata. Le temperature minime saranno in aumento comprese tra 16 e 19 gradi; massime in diminuzione con valori intorno a 21-22 gradi". "La presenza di un'area depressionaria sulla Penisola Iberica manterrà condizioni di instabilità sulla nostra regione, con piogge più probabili nelle giornate di giovedì e venerdì - informa l'Arpae -, mentre per il week end avremo condizioni di variabilità con tempo soleggiato e possibilità di locali episodi temporaleschi nelle ore pomeridiane. Temperature senza variazioni di rilievo nella norma del periodo".