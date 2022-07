Temporali in arrivo, viene diramata l'allerta "gialla" nel Forlivese

Possibili temporali potranno interessare il territorio forlivese nelle prime ore di mercoledì. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla", specificando che "mercoledì sono previste, nelle prime ore della giornata, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati; i fenomeni saranno più probabili sulle pianure centro-occidentali della regione".

Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede per mercoledì un aumento della nuvolosità fin dalle prime ore tra notte e primo mattino a partire da nord, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, che dalle pianure più settentrionali tenderanno velocemente ad interessare i rimanenti settori. Tendenza a schiarite già dalla tarda mattinata, ampie in serata su tutta la regione. Le temperature minime sono previste in aumento, comprese tra 21 e 24 gradi, mentre le massime in diminuzione, con valori tra 29 e 32 gradi. I venti soffieranno da nord-est tra deboli e moderati, con locali rinforzi e raffiche nelle aree raggiunte dai fenomeni. In serata tendenza a disporsi da sud-est". Per quanto riguarda le precipitazioni nel Forlivese, i modelli matematici dell'Arpae prevedono tra 1 e 3 millimetri in pianura e tra 2 e 5 sulla dorsale appenninica. Altri temporali si potranno manifestare da giovedì sera, con quantitativi pluviomentrici tra 2 e 5 millimetri. Le temperature sono previste in lieve flessione.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna e anche attraverso Twitter; sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). In caso di temporali è necessario mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.