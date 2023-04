Al via una fase instabile con temporali. Ponte del 25 aprile con l'ombrello a portata di mano

Fase instabile sulla Romagna. La parte meridionale di una goccia fredda in discesa dall'Europa orientale interesserà anche l'Italia settentrionale, portando acquazzoni sparsi nelle prossime ore anche nel Forlivese. Dopo l'allerta meteo diramata per la giornata di giovedì, la Protezione Civile ha prolungato la fase di attenzione anche per venerdì. "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su rilievi e pianure centro-orientali", viene comunicato.

Venerdì, comunica il servizio meteorologico dell'Arpae, è prevista nuvolosità variabile con addensamenti al mattino soprattutto sulle pianure settentrionali dove non si escludono residue precipitazioni. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi con rovesci sparsi, anche temporaleschi, che occasionalmente potranno raggiungere le aree pianeggianti. In serata attenuazione della nuvolosità. Le temperature minime oscilleranno tra 9 e 13°C, mentre le massime saranno comprese tra 16 e 18 gradi.

Sabato il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso per nubi medio-alte, con temperature minime tra 8 e 10 gradi e massime tra 20 e 22 gradi. Successivamente, informa l'Arpae, "l'indebolimento dell'alta pressione porterà domenica un aumento della nuvolosità, ma ancora senza fenomeni o al più deboli e isolati. Lunedì e martedì sono previste condizioni di tempo instabile con precipitazioni anche a carattere di rovescio, mentre mercoledì la risalita del campo barico porterà maggiori schiarite e assenza di fenomeni. Le temperature tenderanno a calare lunedì per poi rimanere stazionarie nei giorni successivi su valori leggermente inferiori alle medie del periodo".