Possibili temporali di forte intensità nelle prossime ore: nuova allerta meteo 'gialla'

Possibili fenomeni temporaleschi nelle prossime ore sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla, specificando che "sono previste condizioni di residua instabilità nelle prime ore della notte sul settore orientale della regione dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti in esaurimento nella prima mattina". Il modello matematico dell'Arpae prevede tra i 5 ed i 10 millimetri di pioggia, con tendenza ad attenuazione delle precipitazioni. Per questo motivo è stato annullato il concerto di beneficenza "The Beatles' History" previsto alla Rocca di Ravaldino. Nei giorni a seguire "il periodo sarà interessato da condizioni di tempo stabile con temporanei addensamenti limitati ai crinali appenninici tra domenica e lunedì. Le temperature subiranno un graduale rialzo a partire da martedì, con punte anche di 34 gradi".