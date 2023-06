Ancora temporali sulla Romagna: emessa una nuova allerta 'gialla'

Per la giornata di domenica sono previsti temporali sparsi di breve durata più probabili sulla fascia appenninica, con possibili effetti associati occasionali. Per questo motivo l'Arpae dirama l'allerta gialla per criticità idraulica sul territorio romagnolo che sarà valida dalla mezzanotte di domenica a quella di lunedì. "Nelle zone collinari/montane non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ed evoluzione dei dissesti che si sonoinnescati nelle ultime settimane - si legge nella nota di Arpae -La criticità idraulica ed idrogeologica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese, ravennate, forlivese e nell'appennino reggiano dovute agli eventi delle ultime settimane".