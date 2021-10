Vasta perturbazione atlantica in arrivo: sarà un ponte di Ognissanti grigio e bagnato

Ponte di Ognissanti con l'ombrello. Le prime piogge sono attese nella serata di domenica, mentre la giornata di lunedì si annuncia grigia e prevalentemente bagnata. "Al Centronord dove il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato sino a venerdì - esordisce Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com - Tuttavia proprio nel weekend si avvicinerà una perturbazione atlantica che porterà un progressivo peggioramento ad iniziare dal Nordovest, dove le prime piogge dovrebbero giungere già sabato. Ma sarà tra domenica e Ognissanti che arriverà una vasta perturbazione atlantica, che porterà le vere piogge di stampo autunnale su gran parte della Penisola, a tratti anche intense ed abbondanti su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Qualche rovescio raggiungerà anche il Sud, dove nel frattempo il ciclone mediterraneo avrà allentato progressivamente la presa". Per l'area Forlivese, sabato, quando prevarranno ancora schiarite, le temperature minime oscilleranno intorno ai 7°C, mentre le massime su valori gradevoli attorno ai 17°C. Domenica la nuvolosità in aumento contribuirà ad un aumento dei valori notturni, attesi tra i 10 ed i 12°C. Le massime non subiranno particolari variazioni di rilievo.