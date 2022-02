Venti di burrasca oltre i 70 km/h, lampi, tuoni e neve in collina: ecco l'irruzione fredda

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva diramato un'allerta meteo, annunciando venti di burrasca moderata. L'attesa perturbazione, alimentata da aria fredda dal nord Europa, ha fatto irruzione venerdì sera anche sul Forlivese, con rovesci temporaleschi, accompagnati da raffiche di vento fino a 74,2 chilometri orari, come quella registrata dalla stazione meteo di San Leonardo associata alla rete amatoriale di Emilia Romagna Meteo.

L'ondata di maltempo ha distribuito precipitazioni abbondanti dalla pianura alla fascia montana: tra i 13 ed i 17 millimetri in città e tra i 14 ed i 30 millimetri in collina - questi i dati rilevati alle 23 -, mentre sui rilievi è tornata a cadere la neve, che si è spinta a quote di alta collina. Sensibile l'abbassamento termico, con temperature intorno allo zero in collina e non oltre i 4°C in città. Nelle prossime ore le precipitazioni scenderanno verso sud, mentre continueranno a soffiare venti pungenti dai quadranti settentrionali.