Venti di "burrasca moderata": allerta meteo gialla per la dorsale appenninica

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento per il crinale appenninico. Giovedì, si legge nell'avviso, "sono previsti venti di "burrasca moderata" sulle aree montane centro-orientali, con rinforzi e raffiche anche di intensità superiore. La ventilazione sarà in attenuazione nella seconda parte della giornata". Giovedì il cielo si presenterà nuvoloso, mentre al pomeriggio sono previste ampie zone di sereno. Le temperature minime sono attese tra 11 e 14°C, mentre le massime attorno ai 18°C.

Venerdì il cielo è previsto inizialmente sereno, mentre dal pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità in Romagna dove non si escludono deboli precipitazioni. Le temperature minime sono attese in diminuzione, comprese tra 8 e 9°C, mentre le massime oscilleranno attorno ai 14°C. Nei giorni a seguire, l'Emilia Romagna "si troverà ai bordi di una zona di alta pressione in formazione sull'Europa occidentale. Tale configurazione manterrà prevalenti correnti orientali, fresche e stabili sull'Emilia-Romagna, con cielo in prevalenza poco nuvoloso".