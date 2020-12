Vortice freddo in quota, la neve imbianca l'Emilia anche in pianura. In Romagna solo sulle vette

Emilia Romagna meteorologicamente divisa in due dalla neve. La dama bianca è caduta a quote pianeggianti lungo l'asse della via Emilia da Piacenza fino a Bologna, mentre scendendo più a sud i fiocchi hanno fatto la loro comparsa solo sulle cime più alte dell'Appennino, con lievi accumuli. Previsioni rispettate dunque: all'origine dell'indata di maltempo un vortice freddo che si è insinuato sull'alto Tirreno e che ha generato una depressione al suolo. La prima perturbazione dell'inverno meteorologico ha portato piogge irregolarmente distribuite tra pianura e collina, tra i 5 ed i 15 millimetri. Il volume della diga di Ridracoli è al 35% rispetto la capienza totale. Altre precipitazioni sono attese nelle prossime ore: complice la disposizione della ventilazione da nord-ovest, cesserà il richiamo "caldo" sulla Romagna. La neve scenderà di quota e potrà fare la sua comparsa anche a quote collinari, tra i 400 ed i 700 metri.

Giovedì il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma con scarsa possibilità di precipitazioni. Le temperature minime oscilleranno tra 2 e 4°C, mentre le massime tra 5 e 6°C. Venerdì si annuncia grigio, con possibili piogge in serata, anche sui rilievi. L'instaurarsi di un intenso flusso di correnti da sud-ovest causerà un nuovo aumento della nuvolosità, con precipitazioni soprattutto sul settori centro-occidentale della regione ed in particolare lungo il crinale appenninico, più sporadiche sulla Romagna. A causa di venti più temperati dai quadranti meridionali le temperature subiranno un aumento, riportandosi su valori anche superiori alle medie del periodo, per poi diminuire a termine periodo.