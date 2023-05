Weekend con l’anticiclone e caldo quasi estivo. Poi cambia tutto con temporali e calo delle temperature

Fine settimana con temperature in aumento. "L’anticiclone è in fase di espansione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia e favorirà un weekend stabile e in prevalenza soleggiato anche sull’Emilia Romagna - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteocom -. Correnti calde nord africane che affluiranno al suo interno determineranno un apprezzabile aumento delle temperature nel corso del weekend, destinate a portarsi su valori quasi estivi. Domenica sono attesi valori massimi in pianura fino 25-26°C a Forlì".

Tuttavia, già nella serata di domenica, annuncia Badellino, "l’anticiclone comincerà a cedere, per l’avvicinamento di un fronte dal Nord Europa che lunedì transiterà sulla nostra regione portando rovesci e temporali localmente anche di forte intensità nel corso della giornata. Ne conseguirà inoltre un inevitabile ridimensionamento delle temperature, di circa 4/6°C nei valori massimi. Martedì possibile breve pausa più soleggiata, ma già entro sera un nuovo impulso fresco e instabile in discesa dal Nord Europa potrebbe innescare la ripresa di piogge e temporali".