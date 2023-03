Weekend stabile e con ampie zone di sereno. Prolungata l'allerta meteo per raffiche di vento

Ancora vento e temperature oltre la norma sulla Romagna. E anche quella di sabato, come si evince dall'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, si annuncia come una giornata ventosa, soprattutto nell'entroterra. E' infatti prevista, si legge nell'avviso, "ventilazione sostenuta da sud-ovest con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su fascia appenninica orientale. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui rilievi montuosi caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili ed interessati da parziale fusione della neve presente al suolo". Il weekend si annuncia stabile, con temperature oltre i 15°C. Martedì, invece, informa l'Arpae, "il veloce passaggio di un'onda depressionaria apporterà un veloce peggioramento con diffuse precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio. In seguito, l'aumento del campo di pressione apporterà condizioni di tempo stabile. Le temperature massime si manterranno sostanzialmente stazionarie, mentre le minime tenderanno a diminuire".