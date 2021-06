I tanti volti dell’assistenza domiciliare: badanti, colf e collaboratrici a ore

Negli ultimi anni la domanda di assistenza domiciliare è aumentata: da badanti a tempo pieno fino a colf e assistenti a ore, le possibilità di avere qualcuno che supporti in ambito domestico le fasce più anziane della popolazione stanno crescendo.

L’alternativa, ovviamente, sarebbero le RSA, che però, non solo in pandemia, hanno dimostrato diversi limiti: spesso sovraffollate e dai costi proibitivi, hanno anche lo svantaggio che sradicano, di fatto, l’assistito dalla propria casa, sconvolgendone le abitudini conquistate nell’arco di un intera vita.

Perché l’assistenza domiciliare è preferibile

E allora, sono in molte le famiglie che preferiscono, appunto, affidare i propri cari, non autosufficienti o semplicemente bisognosi di un supporto giornaliero, a qualcuno di fidato e creare con questo un rapporto stabile. Ben vengano, dunque, badanti per l’assistenza e la cura alla persona, colf per un sostegno nella gestione della casa a tutto tondo e assistenti a ore che coprono un po’ tutte le mansioni nel tempo loro concesso. Presenze necessarie e fondamentali proprio perché sono in grado di creare una relazione di vicinanza, rispetto e fiducia con l’assistito e la sua famiglia.

Requisiti di un buon collaboratore domiciliare

Per creare questo tipo di rapporto, ovviamente, sono sempre più richieste specifiche caratteristiche. Ad esempio, considerato che il 95% dell’offerta arriva da operatrici straniere, il primo requisito è la buona conoscenza della lingua italiana. La presenza di barriere linguistiche inficerebbe, infatti, la costruzione di una relazione efficace. Un secondo requisito, oggi fondamentale soprattutto perché parliamo della fascia più debole della popolazione, è diventata la vaccinazione anti-Covid o, se non altro, la necessità di effettuare tamponi prima di iniziare la collaborazione. Importante è anche la ricerca di personale automunito e che abbia determinate caratteristiche personali: empatia, pazienza, capacità di dialogo, ascolto e conforto.

Una risposta concreta alle esigenze degli assistiti e delle loro famiglie

Dall’altro capo del uscio di casa ci sono poi, ovviamente, le famiglie alla ricerca del collaboratore più adatto. Questo momento, però, richiede, oltre al lavoro di ricerca, anche quello di selezione, di colloquio e conoscenza reciproca, di disbrigo pratiche burocratiche e di “rodaggio”, tutti aspetti che richiedono tempo che spesso non si ha, in quanto occupati con il lavoro, con i figli o con gli stessi anziani da assistere.

Affidarsi a chi, di tutto questo iter, ne ha fatto un lavoro a 360°, pare dunque essere la soluzione più sensata, rapida e intelligente. Gallas Group è un’agenzia professionale specializzata proprio nella selezione e nella gestione di collaboratori e collaboratrici dedicati all’assistenza domiciliare della persona e della casa. Già ampiamente diffusa nel nord Italia in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, dal 14 giugno scorso, l’agenzia ha inaugurato una nuova sede a Forlì, riuscendo a ritagliarsi da subito, la fama di punto di riferimento e d’incontro tra chi cerca badanti, colf e collaboratori domestici e i tanti operatori, uomini e donne, disponibili a prestare il proprio servizio.





Un servizio completo per la soddisfazione di tutti

Ma cosa distingue il servizio di Gallas Group? Innanzitutto, l’attenta selezione del personale in base agli stringenti requisiti richiesti dalle famiglie e da Gallas Group stesso. Un dato significativo, a tal riguardo, è che solamente il 19% degli operatori assistenziali che giungono in agenzia per cercare lavoro, vengono poi effettivamente selezionati e presentati alle famiglie in quanto ritenuti idonei. Il lavoro dell’agenzia, però, non si ferma qui, perché offre un servizio a 360° che va dall’assunzione dell’operatore al calcolo della busta paga e dei versamenti INPS del lavoratore, fino alla gestione di eventuali sostituzioni per ferie e malattie. Ricordiamo, inoltre, che il servizio di assistenza domiciliare è garantito h24 e 7/7 giorni.

Insomma, la nuova sede di Forlì di Gallas Group offre un servizio completo che solleva le famiglie da tutte le seccature e i problemi legati alla ricerca e all’assunzione di collaboratori domestici professionali e specializzati. Lo fa grazie a una struttura seria e ben rodata in altre città, che offre un’organizzazione e una gestione innovativa, flessibile e sempre personalizzata sulle esigenze delle famiglie e degli assistiti.

E se Gallas Group è una garanzia per le famiglie e gli assistiti in termini di serietà, competenza e affidabilità, va però incontro in modo eccellente anche a tutta la fascia di lavoratori e lavoratrici, spesso stranieri o pagati in nero, alla ricerca di un’occupazione che veda tutelati i loro diritti contrattuali.

Assistenza domiciliare: ecco dove rivolgersi a Forlì

Insomma, il servizio porta benefici a tutta la comunità, perché se da un lato è già stato accolto più che positivamente dalle famiglie di Forlì per lo scopo principale a cui assolve, dall’altro contribuirà a creare occupazione sul territorio. Si stima saranno circa 200 gli operatori domestici che verranno inseriti in ambito familiare nei prossimi mesi, senza contare le occupazioni dirette per i dipendenti della stessa agenzia.

E allora, per collaboratori domestici di tutti i tipi, per famiglie o per singole persone bisognose di un aiuto concreto in casa, non resta che rivolgersi a Gallas Group. L’ufficio di Forlì si trova nel centralissimo viale Vittorio Veneto 125 e apre con orari 9-13 e 14,30-18,30 (sabato su appuntamento al numero 0543 19 47 858 o via email a forli@gallasgroup.it).