La salute al centro: prevenzione, diagnostica e cura nel nuovo polo multispecialistico

Nell’ultimo anno e mezzo il tema della salute è stato spesso al centro del dibattito pubblico. Il tanto auspicato ritorno alla normalità, infatti, è strettamente connesso alla necessità di adottare una visione innovativa e globale nei confronti della gestione della sanità.

In particolare, sempre più frequentemente viene avvertito il bisogno di attivare servizi multisciplinari facilmente fruibili per i cittadini e di sposare approcci olistici che ruotano intorno ai concetti di prevenzione, di diagnosi precoce e che si concretizzano in percorsi di cura riabilitativa o di sostegno alle fragilità.

L’offerta sanitaria di un nuovo polo specialistico che propone il futuro della diagonistica, prevenzione e medicina predittiva

Nel solco di questo orientamento innovativo, di recente Le Terme di Castrocaro sono diventate un nuovo polo specialistico ampliando la propria proposta di salute, portando avanti un nuovo modello di sanità.

Proprio per dare concretezza a questo proposito, sono stati realizzati nuovi spazi ambulatoriali così da garantire ai pazienti da un lato maggiore disponibilità di personale medico specializzato, dall’altro strumenti e tecnologie diagnostiche di ultima generazione.

Presso la struttura è stato aperto un nuovo reparto di Diagnostica per immagini, infatti, gli utenti potranno accedere alle moderne tecnologie di diagnostica per immagini con tomografia computerizzata (TC), risonanza magnetica whole body per tutti i distretti corporei, diagnosi precoce di formazioni neoplastiche, MOC per lo studio del metabolismo osseo e muscolare e non da ultimo valutazioni delle fratture atipiche.

Non solo: il progetto percorso rosa, in partenza nel corso di questa estate, metterà a disposizione delle pazienti un Densitometro e un Mammografo di ultima generazione al fine di prevenire le patologie femminili.

Completano la proposta sanitaria del poliambulatorio i consolidati servizi di check up e screening di prevenzione personalizzati nonché i percorsi di riabilitazione fisioterapica, le terapie termali inalatorie e i fanghi curativi.

Un punto di riferimento per il territorio romagnolo

Un’offerta a 360°, insomma, che fa del Polo specialistico delle Terme di Castrocaro un punto di riferimento per l’intero territorio forlivese nei più diversi ambiti medici: cardiologia, oncologia, dermatologia, ortopedia, reumatologia, pneumologia, ginecologia, urologia e internistica.

A maggior ragione considerando che il poliambulatorio, facendo parte del gruppo ospedaliero GVM Care & Research, è integrato in una più ampia rete ambulatoriale e di strutture ospedaliere capace di coprire l’intera Romagna.

Non da ultimo, presso il nel centro di riabilitazione delle delle Terme di Castrocaro, in una prospettiva di recupero riabilitativo, sono stati previsti specifici percorsi integrati di diagnosi e cura degli effetti a lungo termine del Covid-19.

Attraverso accurate procedure diagnostiche, infatti, vengono approfondite le funzioni respiratorie dei polmoni, quelle neuro­cognitive e la risposta globale dell’organismo. In questo modo, un team di specialisti potrà effettuare una valutazione generale del paziente e pianificare eventuali percorsi terapeutici multidisciplinari.