120 bus turistici a potenziamento del trasporto scolastico, la Lega in Regione: "Come sono utilizzati?"

Massimiliano Pompignoli (Lega) torna con un'interrogazione trattata nell'odierna seduta della Commissione Ambiente e Territorio presieduta da Stefano Caliandro sul tema del potenziamento dei trasporti scolastici predisposti dalla Regione.

"Dei 120 autobus annunciati dalla Regione -ha sottolineato Emiliano Occhi che ha sostituito Pompignoli in fase di presentazione- che uso ne è stato fatto? E in quali zone in particolare?".

In fase di risposta, l'assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio Andrea Corsini ha chiarito che il potenziamento è stato predisposto in tutti i bacini provinciali della regione fin dall'apertura dell'anno scolastico "con particolare attenzione per le aree con un grande numero di plessi scolastici quali il bolognese e il modenese".

A fronte poi del costante monitoraggio sul territorio da parte delle Agenzie locali per la mobilità e delle aziende di trasporto e del forte dibattito sulle condizioni di affollamento, la Regione ha autorizzato poi il ricorso a ulteriori 82 mezzi, ma -specifica Corsini- "tali previsioni sono oggetto di costante monitoraggio e rivedibili in base al continuo evolversi degli scenari di riferiemento".

In merito poi ai quesiti sugli affidatari dei servizi, l'assessore ha chiarito, consegnando l'apposito elenco analitico, che al momento vi sono 137 soggetti interessati (di cui 6 NCC) e 174 subaffidamenti a terzi (di cui 127 NCC).

In fase di replica Emiliano Occhi ha ringraziato per la disponibilità mostrata e ha chiarito che "i dati andranno attentamente studiati anche nell'ottica dell'ulteriore riduzione della capienza per gli autobus al 50% e della didattica a distanza per capire il numero totale di persone che hanno potuto usufruire di questo servizio".