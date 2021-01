Da Pd e Forlì e Co mozioni su impianti sportivi e aliquote Irpef. Ma anche un "Patto per la salute"

I gruppi consiliari di Pd e Forlì e Co hanno presentato in consiglio comunale due mozioni sugli impianti sportivi comunali e sulle aliquote dell'addizionale Irpef.

La prima riguarda i criteri di ricalcolo delle aliquote dell'imposta addizionale Irpef comunale. "Premesso che - si legge nella mozione - nella definizione del bilancio di previsione per il 2021 del Comune di Forlì è stata definita la copertura di un intervento di riduzione dell’imposta addizionale comunale IRPEF per un ammontare di circa 800.000 euro;nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale, attraverso un confronto con le parti sociali, dovrà dunque rimodulare le aliquote dell’addizionale IRPEF per i diversi scaglioni di reddito".

"Ritenuto che nella presente situazione di grave emergenza economica, sociale, occupazionale l’Amministrazione comunale abbia il dovere sociale di adottare primariamente scelte a sostegno e supporto dei contribuenti con redditi medi e inferiori e dei cittadini più duramente colpiti dell’attuale congiuntura; l’adozione di misure favorevoli ai contribuenti con redditi medi e inferiori possa rappresentare anche uno strumento di sostegno alla propensione di questi al consumo, e svolgere quindi da moltiplicatore della ripresa economica".

"Considerato che una rimodulazione delle aliquote che fosse applicata nella medesima misura a tutti gli scaglioni di reddito, compresi quelli più elevati, attenuerebbe inevitabilmente la dimensione pro capite della riduzione delle imposte di cui beneficerà ogni cittadino di Forlì; nella ipotesi sopraindicata, secondo le stime comunicate alla stampa, il risparmio effettivo sulle imposte comunali sarebbe di circa dieci euro annuali per ogni contribuente".

"Considerata inoltre l’esplicita prescrizione dell’art. 53 della Costituzione della Repubblica italiana per una formulazione del sistema tributario informata a criteri di progressività, si impegnano sindaco e giunta ad adottare una rimodulazione delle aliquote dell’addizionale IRPEF ispirata a criteri di forte progressività e concentrata sui primi due scaglioni al di sopra della soglia di esenzione (scaglione 15-28.000 euro di reddito e scaglione 28-55.000 euro di reddito)".

La seconda mozione presentata riguarda gli impianti sportivi. "Per contenere la diffusione della pandemia da COVID-19, nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 il Governo, mediante i DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha decretato la sospensione delle attività sportive, decisione che ha inevitabilmente generato conseguenze di carattere economico e finanziario per i gestori e i lavoratori degli impianti sportivi; allo scopo di attenuare gli effetti delle misure di contenimento epidemico adottate, l’art. 216, comma 2, del DL 34/2020, poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito la possibilità per i rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici, di concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante “[….] la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati; la normativa chiarisce che la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio finanziario relative al contratto di concessione".

"Premesso inoltre che secondo quanto affermato dall’Assessore al Bilancio Cicognani nel corso della III Commissione consiliare svoltasi in data 11 dicembre 2020, tre concessionari di impianti sportivi comunali hanno già presentato formale richiesta di poter beneficiare di quanto stabilito dall’art. 216 comma 2 del DL 34/2020, con particolare riferimento alla possibilità di una proroga della durata del rapporto di concessione; per il permanere di una grave situazione sanitaria ed economica, vi è la fondata possibilità che altri concessionari, nelle prossime settimane, avanzino la medesima richiesta".

"Considerato che la ripresa della curva epidemica nel corso dell’autunno ha già condotto il Governo ad adottare rinnovate misure di contenimento del virus ed, in particolare, all’approvazione del DPCM del 24 ottobre che ha stabilito una nuova sospensione della maggior parte delle attività sportive indoor in centri sportivi, palestre e piscine, generando un inevitabile aggravio delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti sportivi".

"Si impegnano il sindaco e la giunta ad accogliere favorevolmente, previo svolgimento di apposita istruttoria che accerti l’effettivo danno subito a seguito delle chiusure decretate, e nel rispetto delle condizioni sancite dal comma 2 dell’articolo 216 del DL 34-2020, le richieste di una proroga della durata del rapporto di concessione arrivate sino ad oggi e che arriveranno in futuro da parte dei concessionari di impianti sportivi comunali, per favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati".

Inceneritore, "Un patto per la tutela della salute dei cittadini"

Presentata anche la mozione "Patto per la salute" relativa alla vicenda dell'inceneritore. "Premesso che - si legge nel testo - da molti anni, nella nostra città vi è una forte sensibilità ambientale, che si è contrapposta all’aumento della potenzialità dei due Termovalorizzatori situati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro: Hera Ambiente spa ed Ecoeridania spa; le Giunte ed i Consigli Comunali precedenti hanno avviato un percorso di risposta ai cittadini, che determinasse una significativa riduzione dei rifiuti solidi urbani da smaltire attraverso incenerimento, per arrivare, nel tempo, ad una società del post-incenerimento; la Legge Regionale 16 del 2015 e il piano Regionale dei Rifiuti del maggio 2016 stabiliscono i principi dell’Economia Circolare e gli obiettivi Regionali da raggiungere entro il 2020 (riduzione 20-25% della produzione pro capite di rifiuti urbani, raccolta differenziata al 73%)".

"In data 8 gennaio 2016 è stato sottoscritto da Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Regione Emilia-Romagna ed Hera Ambiente Spa “Accordo per la Gestione dei Rifiuti Urbani nel Termovalorizzatore di Forlì” che stabilisce il limite di quantitativo di rifiuti da trattare a 120.000 ton., e comunque provenienti non al di fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, con validità 5 anni; è stata costituita Alea Ambiente Spa, quale società in house providing dei 13 Comuni del comprensorio forlivese per la raccolta dei rifiuti; dal 1° gennaio 2018 Alea Ambiente Spa ha iniziato la sua attività di raccolta porta a porta con tariffa puntuale raggiungendo e superando, a consuntivo, gli obiettivi previsti dalla L.R.16/2015, ottenendo una diminuzione significativa delle tonnellate di rifiuto da avviare al Termovalorizzatore gestito da Hera Ambiente Spa: il Comune di Forlì registra una riduzione da circa 36.000 ton. nel 2018 a circa 14.500 ton. nel 2019".

"In data 23 luglio 2019 l’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna ha votato all’unanimità l’ordine del giorno, collegato all’oggetto 8529/9, presentato dai Consiglieri Regionali Zoffoli, Ravaioli, Bertani, e che impegna la Giunta Regionale tra gli altri a: “promuovere in tutta la Regione modelli che, come Alea nel Forlivese, risultino efficaci nella riduzione del rifiuto”; “a prevedere nel prossimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la chiusura dello stabilimento Forlivese in base alla valutazione dei risultati di raccolta differenziata ottenuti col nuovo metodo di raccolta”; “a stipulare un protocollo di intesa con le istituzioni territoriali romagnole ed i soggetti gestori del ciclo rifiuti, che preveda tempistiche e modalità attraverso le quali garantire il rispetto dei precedenti punti.”.

"Il 6 ottobre 2020 il Sindaco di Forlì ha trasmesso ai sottoscrittori del già citato accordo dell’8 gennaio 2016 missiva in cui afferma che: “in considerazione delle mutate condizioni di raccolta e di gestione, nel comprensorio forlivese, dei rifiuti urbani, e degli ottimi risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata e riduzione pro-capite del secco, si richiede, ai sensi dei tempi e dei modi previsti dall’art. 2 dell’Accordo per la gestione dei rifiuti urbani, sottoscritto in data 8 gennaio 2016 fra il Comune di Forlì, Regione Emilia Romagna, Provincia FO-CE, ed Hera spa, l’avvio di un confronto fra le parti per una nuova valutazione dei termini dell’atto sulla base della situazione attuale".

"Il consiglio comunale impegna sindaco e giunta a richiedere la conferma pro tempore delle condizioni dell’accordo sottoscritto l’8 gennaio 2016 per la gestione dei rifiuti urbani nell’inceneritore Hera Ambiente Spa, in attesa di definire e raggiungere una nuova intesa tra le parti; a sollecitare l’istituzione di un Tavolo di confronto fra Comune di Forlì, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, Hera Spa, con l’impegno di aggiornare periodicamente il Consiglio Comunale; a sostenere i seguenti obiettivi quali condizioni “minime” di trattiva per parte del Comune di Forlì: riduzione dell’incenerimento nel Termovalorizzatore di Forlì in modo costante di circa il 10% anno a partire dal 2021fino alla sua chiusura definitiva che sarà stabilita dal Piano regionale dei Rifiuti e riteniamo ragionevole il 2025; valorizzare il sistema di raccolta differenziata porta a porta integrale con tariffa puntuale, tra cui si segnala l’esempio virtuoso dell’esperienza dei tredici Comuni del comprensorio forlivese caratterizzato per il grado di purezza dei materiali differenziati e la significativa riduzione del rifiuto secco destinato ad incenerimento o conferimento in discarica; avviare una comparazione dei sistemi di raccolta fra i bacini di servizio che conferiscono rifiuti al Termovalorizzatore di Forlì al fine di riconoscere ed incentivare i sistemi virtuosi di gestione e raccolta del rifiuto;programmare investimenti per la realizzazione di impianti di riuso e riciclo, nonché impianti di compostaggio nel territorio romagnolo che integrino gli analoghi impianti esistenti con contributi finanziari a carico, in quota parte, della Regione Emilia-Romagna nell’ottica degli obiettivi di cui alla L.R. 16/2005".