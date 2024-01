Tesseramento alias nello sport, continua il botta e risposta tra Molea e il Popolo della Famiglia

Il Popolo della Famiglia di Forlì risponde nuovamente a Bruno Molea sul tema del tesseramento alias contestando alcuni dati. Il presidente Aics aveva sottolineato su un post social: "La tessera Alias non ha niente a che fare con il sesso anagrafico e non è limitata a chi intraprende percorsi per modificare i propri documenti: nella policy introdotta dal nostro dipartimento Lgbti, riguarda anche le persone trans e le persone non binary – ossia che non si riconoscono nel genere assegnato. Tutto è infatti nato da una ricerca europea condotta da Aics negli anni passati e dal titolo Outsport, alla quale si è aggiunta la ricerca europea Sgs. Da queste emergono come tantissimi giovani trans o non binary (il 50% del totale), non fanno sport perché per ragioni legate al proprio genere. E si badi bene che le persone trans e non binary (ossia che non si riconoscono in nessun genere), secondo i dati Ipsos del 2023 sono il 4% della popolazione. E ancora: la violenza fisica e verbale nei confronti delle persone transgender nello sport è tre volte superiore (40%) a quella verso le persone lesbiche, bisessuali, omosessuali (16%) C’era bisogno di dare risposta a questi bisogni, perché lo sport fosse davvero diritto di tutti. Il suggerimento ci è arrivato dal dipartimento Lgbti di Aics e dalla nostra commissione di parità – che ringrazio per sensibilità e perizia – ed è stato accolto dalla direzione nazionale dopo aver esaminato studi e conseguenze".

"Stando alle parole del presidente Molea - sottolinea il Popolo della Famiglia - 'le persone trans e non binary (ossia che non si riconoscono in nessun genere), secondo il dato Ipsos del 2023, sono il 4% della popolazione'. Ma tale dato, se moltiplicato per il numero degli italiani (58.851.000) produrrebbe il numero strabiliante di 2.354.000 persone (quasi l'intera popolazione di Roma). Poiché questo numero ci si è sembrato di gran lunga esagerato, ci siamo presi la briga di andare a verificare i dati pubblicati da Ipsos. Abbiamo così scoperto che il dato è stato tratto da un campione complessivo di 22.514 questionari online raccolti fra la popolazione di 30 paesi, il cui numero totale di abitanti supera il miliardo e settecentocinquantuno milioni. Il campione utilizzato per la statistica rappresenta pertanto lo 0,001 della popolazione interessata, e alla stessa percentuale corrispondono anche i numeri relativi all'Italia (circa 1000 persone che hanno risposto al questionario online). Oscuri, fra l'altro, risultano i criteri della scelta del campione, che non vengono esplicitati. Ciliegina sulla torta, la relazione dell'Ipsos ammette un margine di errore del 3,5%, certificando di fatto l'inattendibilità scientifica del dato del 4% relativo all'Italia".

"A questo punto ci permettiamo di dubitare fortemente che questi dati siano rappresentativi della reale situazione del nostro Paese. Né ci stiamo a passare da crudeli censori dei nuovi costumi, in contrapposizione all'inclusivo Molea, perché se è vero che ogni difficoltà della singola persona merita il massimo rispetto, è altrettanto vero che non si può giocare con i numeri per sostenere le proprie visioni ideologiche".