25 aprile, la Costituente Comunista: "Non dobbiamo abbassare la guardia"

Per chi ama la libertà, il 25 Aprile, è un giorno di festa e di riflessione. Oggi viene commemorata la sconfitta dei regimi fascisti e nazisti per mano di chi, a scapito della propria vita, ha lottato e trionfato sull’oscurantismo che opprimeva il popolo italiano. Dalla necessità di sconfiggere gli oppressori è nata la Resistenza che ha permesso ai partigiani, i lavoratori e tutti coloro che aspiravano ad un mondo libero di unirsi e di opporsi ai tiranni. La luce della Libertà diradò le tenebre, esigendo un prezzo molto lato in termini di vite, le stesse vite che oggi vogliamo ricordare e ringraziare per il loro coraggio e sacrificio.

Dai semi di queste nobili virtù nacque la nostra costituzione, un gioiello che tutt’oggi è invidiata in tutto il mondo e che forse non sappiamo valorizzare come si dovrebbe. La Resistenza non deve essere solo un’idea, ma anche un modello pratico di lotta antifascista. Nonostante il fascismo fu sconfitto circa settanta anni fa, non dobbiamo abbassare la guardia! C’è chi pensa che commemorazioni come questa siano ormai superate, che tanto il fascismo non tornerà più…. Ebbene si sbagliano, dobbiamo essere sempre vigili. Soprattutto in questo periodo dove sotto mentite spoglie, strisciando negli angoli bui della nostra società, qualcosa di simile sta prendendo forma.

Noi Comunisti, in linea con le lotte partigiane, abbiamo il dovere di sorvegliare e denunciare qualsiasi atto che voglia ricondursi al nazifascismo. Saremo sempre dalla parte dei lavoratori, di chi è in difficoltà e di chi è vittima di ingiustizie. Questo compito è, e sarà, la nostra strada, tracciata sul solco che i nostri predecessori, i partigiani, tracciarono quel 25 Aprile 1945. Solo soffermandoci a guardare indietro, rievocando ricordi, avremo ben chiaro il nostro futuro. La Resistenza è un valore a cui non possiamo rinunciare. Noi Comunisti lotteremo per un futuro di libertà, lavoro, salute e cultura per tutti. Viva il 25 Aprile, Viva i partigiani, Viva i Comunisti.

Costituente Comunista Forlì-Cesena