25 novembre, Vietina (Forza Italia): "A fianco delle donne che lottano contro la discriminazione e ogni forma di violenza"

“Violenza fisica, verbale e psicologica, disparità di trattamento lavorativo ma anche la piaga del revenge porn: l’elenco dei motivi per cui serve più che mai una giornata come il 25 novembre è ancora tristemente lunga. Come donna, come politico, come amministratore pubblico guardo con ammirazione e pieno sostegno tutte quelle donne che, in ogni angolo del Paese e del mondo, lottano quotidianamente per avere pari dignità, pari opportunità, pari speranze e possibilità e sono a fianco di tutte quelle che subiscono ogni tipo di violenza, di ingiustizia e di deprivazione". Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

"Il mio impegno quotidiano è anche per loro", aggunge, citando Croce: "La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla". Conclude quindi la deputata: "Impariamo a costruire, quindi, e smettiamo di distruggere: la strada è ancora lunga affinché il ‘giorno contro la violenza sulle donne’ diventi ogni giorno e perché nessuna donna sia oggetto di discriminazione ma, per quanto difficile, è un obiettivo irrinunciabile".