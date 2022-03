8 marzo, anche a Forlì si scende in piazza per lo sciopero transfemminista globale

Rea Collettivo di Genere ha organizzato per martedì alle 18.15 un presidio in Piazza Saffi, aderendo allo "sciopero transfemminista globale". Spiegano dal collettivo: "Indetto ogni anno dalle realtà femministe nazionali e internazionali, abbiamo deciso di aderire perché siamo stanche di essere sottoposte a decisioni guidate dal patriarcato in ogni aspetto della nostra vita. Vogliamo accesso libero all’aborto senza obiezione di coscienza;una vita sessuale libera e sana; vogliamo il riconoscimento delle malattie invisibili, come vulvodinia ed endometriosi, così da poter vivere con dignità".

"Allo stesso modo, vogliamo che la violenza sulle donne e di genere sia affrontata coinvolgendo pienamente la cittadinanza, promuovendo politiche per la parità ed un'educazione contro le discriminazioni di ogni genere - viene aggiunto -. Con il nostro sciopero, denunciamo lo sfruttamento del lavoro di cura delle donne, e ogni tipo di ricatto sui luoghi di lavoro e di studio cui siamo sottoposte nella quotidianità, insieme alla narrazione che cancella la discriminazione che subiamo ogni giorno nel contesto domestico e lavorativo".

"Scioperando, vogliamo reclamare un'educazione inclusiva, che pensi alle differenze di tutte e che non sia volta a prepararci al mondo del lavoro, ma ad una partecipazione attiva in una società inclusiva - conclude il collettivo -. Attraverso la potenza collettiva della marea transfemminista vogliamo demolire le gerarchie e le strutture di potere che ci opprimono, riapporopriandoci della costruzione della nostra società in ottica transfemminista, ecologista, anticapitalista, antirazzista e antifascista". Aderiscono all'iniziativa Rea, Forlì Città Aperta, Udu, Un Secco No, Collettivo Monnalisa, Rete degli Studenti Medi, Fridays for Future Forlì e Libera Forlì.