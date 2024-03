8 marzo, la Lega distribuisce mimose in un banchetto allestito in piazza Saffi

“Una festa in cui tutto l’universo femminile si può riconoscere. Il lungo percorso che prese avvio con la lotta per conquistare diritti fondamentali ci deve spronare a non perdere di vista la strada che ancora abbiamo davanti per la valorizzazione piena della donna sollecitando un impegno che deve essere quotidiano”. Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, in una nota dove annuncia la distribuzione di mimose al banchetto della Lega allestito in piazza Saffi a Forlì, dalle ore 9.30. Saranno presenti, oltre a Morrone, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’assessore Andrea Cintorino, il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, il segretario comunale della Lega Albert Bentivogli, il responsabile dei Giovani Andrea Costantini.