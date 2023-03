8 marzo, la parlamentare Tassinari: "Non solo mimose, ma diritti per tutte le donne"

“In molti Paesi del mondo le donne purtroppo non hanno ancora i diritti fondamentali della persona umana, come la libertà di scegliere, la libertà di lavorare o studiare, la libertà alla maternità e alla famiglia oppure il diritto di lottare per un futuro di pace. In Italia i diritti per le donne sono garantiti dalla nostra lungimirante Costituzione. Ma spesso le donne si trovano ad un bivio: scegliere fra lavoro da una parte e maternità-famiglia dall’altro. Questo bivio va superato e deve diventare una strada unica uguale per tutti, donne e uomini”. Lo sostiene la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, in occasione della Festa della donna dell’8 marzo.

Spiega la deputata Tassinari: “Per dieci anni mi sono battuta ogni giorno da sindaco e per tre anni da assessore al welfare di Forlì per questi diritti, nella vita concreta delle donne. Continuerò a farlo in modo più ampio in Parlamento, in particolare lavorerò per i diritti delle donne alla maternità, alla famiglia e al lavoro nella Commissione Lavoro e nella Commissione cultura e istruzione della Camera, con proposte concrete a supporto dell’attività di questo Governo”. La deputata di Forza Italia sottolinea poi la disparità che esiste ancora nel mondo del lavoro fra uomini e donne a livello nazionale. Un esempio? “In Emilia Romagna, di cui sono rappresentante di collegio nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, il tasso di occupazione nel 2022 è stato secondo i dati Istat del 75,3% per gli uomini e del 61,6% per le donne, con un gap del 13,7%”.

"Secondo dati recenti, la retribuzione media annua risulta di 23.859 euro per gli uomini e di 16.268 euro per le donne, con una differenza annua di 7.574 euro”, continua la parlamentare, aggiungendo inoltre che “la donna è più soggetta a lavori a tempo determinato, a più stress perché alla donna spetta spesso anche il lavoro e la cura della famiglia e della casa. Quindi tutte le forze politiche e tutte le istituzioni ci dobbiamo impegnare per l’occupazione delle donne in tutti i settori del lavoro, sia perché il lavoro è uno strumento di realizzazione di sé sia perché le donne sono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, una grande ricchezza economica e umana da valorizzare”.

Per quanto riguarda il diritto alla maternità e alla famiglia, in un’epoca di forte calo demografico, la deputata Tassinari sostiene: “Nel primo anno di vita di un figlio, molte madri sono costrette a scegliere: o madri o lavoratrici. Bisogna fare tutto il possibile in Parlamento e nel Paese (Regioni, Comuni, enti e associazioni di categoria), perché le donne non debbano più trovarsi di fronte a questo dilemma. Come? Fare leggi e proporre provvedimenti (come, per esempio, più servizi sociali, asili, scuole dell’infanzia, incentivi economici, condivisione della cura fra genitori), per fare in modo che essere madre e lavoratrice sia compatibile”.

“Insomma, la Festa della donna non va celebrata solo l’8 marzo con l’offerta di un mazzo di mimosa, ma con un fascio di diritti (aiuti concreti) 365 giorni l’anno e 366 l’anno bisestile in Parlamento, in tutte le istituzioni e in tutti i luoghi di lavoro del Paese, in tutte le scuole, dove va insegnata la parità di tutti i diritti e i doveri umani fra donna e uomo, in tutte le famiglie italiane - conclude -. E poi, come diceva Rita Levi Montalcini: Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”.