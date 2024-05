Verso le elezioni, arriva Elly Schlein: la segretaria del Pd alla Festa de L’Unità di Vecchiazzano

Domenica 5 maggio alla Festa de L'Unità di Vecchiazzano (via Castel Latino, 51 Forlì), alle ore 18, appuntamento con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: in vista delle elezioni amministrative ed europee dell'8 e 9 giugno, Schlein sarà a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini. I saluti sono affidati a Gessica Allegni, segretaria territoriale Pd forlivese, Luigi Tosiani, segretario Pd Emilia-Romagna e Graziano Rinaldini. A seguire il segretario comunale del Pd Forlì, Michele Valli, presenterà la lista delle candidate e dei candidati al consiglio comunale. Sabato, alle 20:30, partecipa Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Capolista Elezioni Europee Circoscrizione Nord-Est, intervistato da Agnese Pini, direttrice Quotidiano Nazionale. Iniziata giovedì, ogni sera alla Festa de L'Unità di Vecchiazzano, dalle 19, si potranno gustare i piatti della tradizione romagnola, oltre a pesce e pizza e non mancherà la musica con Sofia e Ale (3 maggio), Etilisti Noti (4 maggio) e Moreno (5 maggio).