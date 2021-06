A Cusercoli arriva la nuova banca: la soddisfazione di Fratelli d'Italia

A Cusercoli aprirà i battenti un ufficio operativo di Banca Mediolanum. L'apertura di questo istituto coincide con la chiusura della locale filiale di Intesa Sanpaolo. "Avevamo segnalato che la chiusura della filiale di Cusercoli dell' ex Cassa dei Risparmi di Forlì - Gruppo Intesa Sanpaolo avrebbe penalizzato centinaia di persone di tutte le età, pensionati con l’accredito in banca, correntisti e cittadini che usano il bancomat per pagamenti o transazioni di vario tipo - affermano Fabrizio Ragni, vicecoordinatore di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena e responsabile del territorio forlivese del partito, e Riccardo Merendi, consigliere dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e coordinatore di FdI per la vallata del Montone e dei territori collinari -. Nei mesi scorsi ci siamo appellati allo stesso gruppo bancario chiedendo che desistesse dal proposito, mobilitandoci come partito per evitare il venire meno di un servizio essenziale in una località collinare importante per tutta la val Bidente già penalizzata dalle scelte politiche centralistiche regionali o nazionali".

"Oggi che si conferma la scelta di Banca Mediolanum di attivare un ufficio operativo proprio a Cusercoli ci complimentiamo con il sindaco Claudio Milandri e tutta l'amministrazione comunale di Civitella per essersi attivata tempestivamente e confrontata con tutti i soggetti coinvolti per trovare una soluzione utile al problema. Civitella di Romagna e frazioni limitrofe, con spiccate vocazioni agricolo-turistica e con un tessuto economico di piccole e medie imprese, un'area transitata quotidianamente da migliaia di pendolari non poteva rimanere sguarnita di servizi essenziali - concludono -. Dunque, salutiamo con favore la buona notizia di un nuovo insediamento bancario che dimostra come il 'buon governo', cifra stilistica del centrodestra, si dimostri anche in situazioni come questa".