A Forlì il lancio italiano dello Sciopero Globale per il Clima

Tutto pronto per l'evento nazionale di lancio dello Sciopero Globale per il Clima, che si terrà il 24 settembre in ogni città del mondo. I Fridays For Future Forlì danno appuntamento, domenica 12 settembre, in Piazza Saffi a Forlì, dalle ore 16:30.

"Il nostro gruppo ha organizzato lo srotolamento da parte di Luca Piallini, acrobata professionista, di un bellissimo striscione di oltre 20 × 3 metri sulla facciata del campanile di San Mercuriale,in Piazza Saffi. Rimarrà appeso fino al giorno dello Sciopero Globale come gigantesco invito a tutta la città e alla nazione" dicono in una nota.

"Durante il montaggio sarà organizzato un presidio statico informativo da parte degli attivisti e un presidio artistico a cui parteciperanno artisti locali e cittadini comuni per preparare insieme cartelli e striscioni per la manifestazione del 24 settembre. Invitiamo la cittadinanza a partecipare in modo creativo, chi vuole può portare cartelli da pitturare lì, ma ne troverà anche sul posto a disposizione"