A Forlì solo Villa Saffi tra le dimore storiche, Europa Verde: "La demolita casa di Morgagni avrebbe dato lustro alla nostra città"

C'è solo Villa Saffi nell'elenco delle dimore di valore storico riconosciute dalla Regione Emilia Romagna. Uno spunto per Europa Verde per ricordare la demolizione in via Missirini, prima traversa di corso Diaz, della casa natale di Giovan Battista Morgagni, uno dei più celebri medici nella storia, a cui è intitolato anche l'ospedale cittadino. "Sicuramente, se non la si fosse lasciata abbattere, la casa natale dell’illustre scienziato Giambattista Morgagni sarebbe rientrata in quell’elenco e avrebbe dato lustro alla nostra città", esclamano i portavoce del movimento ambientalista, Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi.

"Mentre l’assessore alla cultura Valerio Morgagni favoleggia di “miglio bianco” e di Forlì nell’olimpo delle città che otterranno certamente, per le proprie bellezze culturali, il riconoscimento di appartenere al Patrimonio dell’Umanità, la nostra città è di nuovo esclusa, fatta salva Casa Saffi, dall’elenco di quelle in cui si trovano dimore di valore storico riconosciute dalla Regione - proseguono Mengozzi e Ronchi - E dire che sono ben 52 le dimore che, in tutta la Regione, hanno ottenuto “un marchio di qualità per la valorizzazione e la fruizione delle dimore di esponenti del mondo della cultura, delle arti, della politica e della scienza".

Europa Verde parla anche di "piccone demolitore di mussoliniana memoria": "Ben 1200 case storiche nel centro potranno essere demolite tranquillamente, provocando un danno culturale immenso e irreparabile. Non abbiamo sentito la voce di nessun esponente dei partiti di maggioranza lamentare una nuova esclusione, niente interrogazioni e nessuna levata di scudi. Ci piacerebbe pensare che questo silenzio sia dovuto alla vergogna, ma siamo certi che non è così". E quanto alla lapide in memoria di Morgagni staccata da tempo per collocarla sui muri del nuovo edificio, "sarebbe solo qualcosa di posticcio che recherebbe un insulto gratuito alla memoria del nostro più illustre concittadino".