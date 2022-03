A Premilcuore nessun aumento delle indennità, il sindaco: "Momento storico difficile"

Il sindaco di Premilcuore Ursula Valmori rinuncia all'aumento di stipendio, mentre gli assessori Sauro Baruffi e Gabriele Conti non riceveranno alcuna indennità. A confermarlo è il primo cittadino stesso, che illustra la decisione: "Il Comune di Premilcuore, nel rispetto delle disposizioni della Legge 56/2014 (obbligo invarianza della spesa per le indennità degli organi politici) non corrisponde alcuna indennità di carica agli assessori comunali, mentre all'indennità del sindaco si applica una riduzione del 10%, a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 54 della Legge numero 266/2005)".

"La Legge 234/2021, con cui è stato approvato il bilancio dello Stato per il 2022, ha aumentato le indennità di carica per i sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che verrà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti della Regione (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili), sulla base di percentuali che tengono conto della popolazione residente - argomenta il sindaco -. Per i Comuni fino a 3.000 abitanti, quindi anche per Premilcuore, è pari al 16%".

"Il provvedimento è certamente giusto, va riconosciuto infatti che i compiti dei sindaci e degli amministratori sono impegnativi e gravati da grandi responsabilità, tuttavia, considerato il difficile momento storico, tra coronavirus e guerra in Ucraina, che hanno delineato una situazione critica da un punto di vista sanitario, economico e sociale, nel Comune di Premilcuore, non sarà previsto alcun aumento delle indennità - conclude il primo cittadino -. Gli assessori continueranno a non avere indennità e quella del sindaco non subirà aumenti".