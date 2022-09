A Tredozio Fratelli d'Italia diventa il primo partito con oltre il 30%: "Merito dell'accurato lavoro"

Fratelli d'Italia primo partito a Tredozio. "Il nostro impegno, la serietà e l'amore nei confronti del territorio, ci hanno pagato - afferma Roberta Bennati, coordinatrice comunale del Circolo FdI "Noi di Tredozio", costituitosi a fine luglio 2022 -. Noi ci abbiamo creduto. Il dato straordinario di questa tornata elettorale, frutto di un minuzioso e accurato lavoro, ci riempie di orgoglio: FdI è passato dal 4,63% del 2018 al 33,38 diventando così, il primo partito di Tredozio".

Conclude Bennati, complimentandosi anche con la coordinatrice provinciale Alice Buonguerrieri per essere stata eletta deputato e con la neo eletta senatrice Marta Farolfi: "È stata una campagna elettorale brevissima ma intensa che si è conclusa con l'elezione di due romagnole che ci rappresenteranno in Parlamento. Il Circolo continuerà a lavorare e a crescere affinché questo risultato si consolidi e diventi la base per un impegno diretto anche nelle prossime elezioni comunali".