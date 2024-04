A Vecchiazzano il primo appuntamento con le Feste de L’Unità: incontro con Rinaldini, Bonaccini, Lepore e De Pascale

Sono tanti gli appuntamenti del Pd sul territorio per la celebrazione del Primo Maggio. Mercoledì ei Circoli Pd di tutto il territorio ci sarà la distribuzione dei garofani, un’occasione di dialogo sui temi del lavoro, soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee. In particolare, in piazza Saffi a Forlì (angolo corso della Repubblica), in collaborazione con il Circolo Centro Storico, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17:30, ad incontrare cittadine e cittadini sarà presente il candidato sindaco del Centrosinistra Graziano Rinaldini.

C'è anche il primo appuntamento sul territorio per le Feste de L’Unità, che ripartono da Vecchiazzano, festa che ritorna in via Castel Latino, 51 da giovedì a domenica. Ogni sera, dalle 19, si potranno gustare i piatti della tradizione romagnola, oltre a pesce e pizza e non mancherà la musica con Pasquale Venditto (2 maggio), Sofia e Ale (3 maggio), Etilisti Noti (4 maggio) e Moreno (5 maggio). Diversi gli appuntamenti politici. Giovedì, alle ore 18:30 “Forlì sarà, in dialogo con i Sindaci” con il candidato sindaco del centrosinistra Rinaldini, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, e Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro e segretaria territoriale Pd forlivese. Sabato 4 maggio, alle 20:30, partecipa Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Capolista Elezioni Europee Circoscrizione Nord-Est, intervistato da Agnese Pini, direttrice Quotidiano Nazionale. Domenica, alle 19 Rinaldini e Luigi Tosiani, segretario Pd Emilia-Romagna, presentano la lista Pd delle candidate e dei candidati al Consiglio comunale di Forlì.