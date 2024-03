Abbandoni dei rifiuti, "potrebbe esiste una regia per far passare un messaggio negativo contro l'amministrazione comunale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Gli abbandoni di rifiuti pervicaci e continuati accanto alle campane del vetro e cestini delle ultime settimane, iniziano ad avere un profilo di contro propaganda elettorale alla amministrazione in carica. Non voglia sembrare la mia fantapolitica o peggio paranoia, ma il volume degli sversamenti e la sistematicità non possono trovare giustificazione (se tale si può chiamare) nella maleducazione ed inciviltà ordinaria. Quanto detto perché una serie di ragioni: siamo nel mese di marzo e quindi i conferimenti gratuiti già inseriti nel profilo di ogni utente difficilmente possono essere già stati tutti utilizzati (uno per ogni componente più uno). Quindi delle due una: si tratta di persone non residenti che si son accordate e raccordate per abbandonare tutte insieme i rifiuti presso le campane più in vista della città oppure esiste una regia che induce a far passare un messaggio negativo verso l’attuale amministrazione comunale in vista delle elezioni. Per quanto riguarda poi la Via Galilei il sistema è ormai efficiente e codificato. Ed ho interloquito anche con le testate che pubblicano le foto degli abbandoni, facendo notare loro che stranamente e sistematicamente qualche ora dopo gli abbandoni sempre allo stesso angolo accanto ai cestini, viene inviata la foto ai giornali i quali giustamente per dovere pubblicano; la comunicazione arriva ad Alea che è costretta ad intervenire per rimuovere lo sversamento. Ed il gioco è fatto con risparmio di tempo e denaro per i malfattori a spese dei cittadini utenti onesti che per fortuna restano la maggioranza".

Raffaele Acri, vice coordinatore Quartiere Resistenza