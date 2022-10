Abodi ministro dello Sport, Samorì (Pd): "Rinsalderà i valori sportivi"

"Vorrei esprimere la mia gioia per la fresca nomina di Andrea Abodi Emiliozzi ad uno dei Ministeri più importanti - a mio modestissimo parere - per lo sviluppo e la crescita della nostra società, il ministero allo sport": è il saluto che arriva dalla consigliere comunale dem Sara Samorì, ex assessore allo Sport. Che ricorda: "Lo ricordo quando lo invitai insieme al sindaco Davide Drei in occasione dell’inaugurazione del “1° Forlì International Fict Festival – Emozioni di Cultura Sportiva attraverso le immagini”, in programma alla “Casa dello Sport”- Ex Gil di Forlì. Lo ricordo entusiasta di aderire all’iniziativa - nonostante già i suoi numerosissimi impegni alla brillante presidenza di ICS Istituto per il Credito Sportivo - perché anche lui convinto dell’importanza di stimolare un ulteriore costruttivo scambio di opinioni sul futuro delle politiche in materia di sport che deve giocoforza rappresentare un dialogo costante tra istituzioni, amministrazioni e mondo sportivo".

"Sono certa che Andrea Abodi, il Ministro dello Sport contribuirà a saldare quel senso di identificazione ai valori dello sport che tradizionalmente ci appartiene. Un lavoro che dobbiamo portare avanti tutti insieme come una squadra perché lo Sport, ieri e oggi più che mai, rappresenta a tutti gli effetti un #diritto per i cittadini e un #dovere per le Istituzioni. Buon lavoro Ministro", conclude Samorì.