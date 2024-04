Acri (La Civica): "Punto camper di competenza di Hera e non del Comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La Consigliera Massa nella replica del Question Time di ieri in Consiglio comunale ha fatto riferimento al sottoscritto, quale rappresentante di quartiere, da un lato approfittando del fatto che il sottoscritto non avendo l’abitudine di sedere tra gli scranni della maggioranza durante il Consiglio Comunale, come invece è solito fare la Coordinatrice del quartiere San Benedetto Foro Boario, ora candidata nelle liste del Partito Democratico, in quelli dell’opposizione, non potesse rintuzzare il tentativo di trasformarlo in strumento contro l’amministrazione del Sindaco Zattini, così come è accaduto per i rappresentanti di quartiere vicini alla sua area politica.

Nel caso citato dalla Consigliera Massa, riguardante il malfunzionamento dello scarico del punto service dei Camper ubicato in via Donne della Costituente, segnalato da un camperista residente, il sottoscritto non ha affidato le proteste alla stampa, come è stato fatto nel caso dell’antenna del Quattro o del presunto inquinamento della zona di Carpena, ma si è confrontato proprio con l’assessore Petetta, dal quale ha saputo che la competenza del punto service dei camper fosse di HERA e non del comune che evidentemente non poteva ovviare all’inconveniente.

L’azienda di servizi dopo una telefonata è infatti intervenuta ed ha provveduto a svuotare il pozzo di raccolta degli scarichi dei camper ed il comune ha transennato l’area in attesa di ulteriori provvedimenti ; in assoluto spirito di servizio ed in maniera meramente comunicativa ho scritto poi un post sulla mia pagina facebook (ancora pubblicato) dal quale la Consigliera Massa ha sbirciato per condire ed imbastire il question time presentato.

Ancora una volta la Consigliera Massa come ha fatto il Consigliere Morgagni citando erroneamente sulla stampa la competenza del comune dell’area verde ed il parcheggio tra via Galli e Via Decio Raggi, evitano di interloquire con i rappresentanti di quartiere, preferendo la mistificazione della realtà ed evidenziando inesistenti contrapposizioni polemiche con gli assessori della Giunta, laddove sia invece privilegiato il confronto costruttivo ed il rispetto dei ruoli, un ambito di rapporti che non si erano mai registrati con le precedenti amministrazioni di sinistra che li percepisce evidentemente come “ corpo estraneo”.

Raffaele Acri - Vice Coordinatore Quartiere Resistenza