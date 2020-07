Aeroporto, i vertici di Fa presentano in Regione il progetto Forlì Academy Aviolab. "La formazione aerospaziale passa dal Ridolfi"

Si è svolta giovedì pomeriggio l’audizione di Giuseppe Silvestrini e Sandro Gasparrini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della società FA srl che ha in gestione l'aeroporto "Ridolfi" di Forlì, per illustrare alla commissione politiche economiche della Regione Emilia Romagna il progetto Isaers-Forlì Academy Aviolab. "D’intesa con il collega del Pd Massimo Bulbi, ho chiesto alla presidenza della commissione politiche economiche di ricevere in audizione i vertici della società di gestione dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì affinché esponessero, alla presenza dell’assessore Vincenzo Colla, il progetto di formazione e innovazione tecnologica Isaer-Accademy Aviolab", afferma il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli.

L'esponente del Carroccio ha rinnovato "l’appoggio incondizionato di tutta la politica forlivese, e non solo, al progetto di definizione di un polo aereonautico che metta insieme impresa, università e sistema pubblico. Ringrazio di cuore FA srl, il Comune di Forlì, la Provincia, la Fondazione Cassa dei Risparmi e la Camera di Commercio della Romagna per aver creduto fin dall’inizio nella fattibilità di questo progetto che, una volta realizzato, non potrà che essere un fiore all’occhiello per tutta l’Emilia-Romagna".