Aeroporto, semaforo verde per gli aiuti di stato al Fellini. Pompignoli: "La Regione metta a bilancio i 12 milioni per il Ridolfi"

"L’ok dell’Unione Europea agli aiuti di stato per il Fellini ci fa ben sperare anche per il Ridolfi", afferma il consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli

Seguono lo stesso binario i 12 milioni destinati, sulla carta, all’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì e ancora in ballo dopo la recente approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna. "L’ok dell’Unione Europea agli aiuti di stato per il Fellini ci fa ben sperare anche per il Ridolfi - afferma il consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli -. Il via libera da parte dell’Europa sottintende infatti la legittimità dell’impegno finanziario regionale a corredo del rilancio dello scalo riminese e avvalora i presupposti giuridici ed economici per riservare lo stesso trattamento a Forlì".

Pompignoli ricorda "l’impegno della Giunta Bonaccini a finanziare, con altrettanti 12 milioni, lo scalo forlivese nello sviluppo del suo piano industriale. Condivido a questo punto la necessità, evidenziata dall’Ass.re Corsini, di accelerare i passaggi normativi per dare concreta attuazione a questa importante notizia. Nella definizione di questo percorso, funzionale e necessario per mettere al centro delle rotte europee Forlì e la Romagna, Corsini troverà l’appoggio del sottoscritto e la piena disponibilità a fare squadra per la crescita del territorio".

"Il placet europeo sugli aiuti di stato ci permette infatti di guardare con fiducia alla ripartenza dello scalo aeroportuale forlivese e rappresenta un passo decisivo verso lo sblocco dei fondi regionali per il Ridolfi - conclude Pompignoli - l’auspicio quindi è che da parte della Regione non emergano disparità di trattamento e che a tutti i quattro aeroporti dell’Emilia Romagna venga data la medesima opportunità di sviluppo".