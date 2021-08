Afghanistan, Vietina (Coraggio Italia): "L'Europa si impegni per tutelare la pace e difendere le donne afghane"

Cosí Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e delegato d'aula, in merito allo scenario delle ultime ore in Afghanistan

"Recluse e invisibili, se non peggio: ecco quello che accadrà e che sta già accadendo alle donne afghane dopo il ritorno al potere dei talebani". Cosí Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e delegato d'aula, in merito allo scenario delle ultime ore in Afghanistan. "È questo l'esempio più palese del fallimento di questi vent'anni - evidenzia -. la fuga precipitosa di tutte le forze dei Paesi occidentali rende la nostra permanenza in questo Paese, il costo economico e, ancora di più, in vite umane un errore indicibile".

"Cosa abbiamo portato in Afghanistan in questi vent'anni? Non pace e non di certo uno sviluppo duraturo - attacca -. E ora le donne afghane, che avevano faticosamente conquistato tanti diritti, tornano indietro alla condizione di oggetti. E i Paesi occidentali se ne vanno, lasciandole senza aiuto, sostegno, difesa. È una vergogna. L'Europa, se davvero vuole dirsi unita scenda in campo per difenderle".