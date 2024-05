Pnrr, il punto sulle grandi opere. Zattini: "Undici cantieri già conclusi, al passo con il cronoprogramma"

Undici progetti conclusi in meno di tre anni e altri tre in dirittura di arrivo entro i primi mesi del 2025. Prosegue spedita la road map del Comune di Forlì sul fronte del Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il provvedimento approvato a luglio del 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di Covid-19. "Il Pnrr rappresenta la sfida delle sfide - dichiara il sindaco e candidato alle prossime elezioni comunali, Gian Luca Zattini -. Con l’obiettivo di chiudere i cantieri entro due anni, oltre 400 imprese sono già coinvolte".

"In ballo, per migliorare la vivibilità, la sicurezza e la sostenibilità del territorio urbano ci sono 50 progetti, 42 per opere pubbliche e 8 per servizi, per un totale di oltre 81 milioni da mettere a terra entro il 2026, tra cui 13,5 milioni per la cultura, 18 milioni per le scuole, 11 milioni per strutture e servizi al cittadino, 12 milioni per la mobilità e 5 milioni per lo sport - ricorda Zattini -. In meno di tre anni, nonostante l’alluvione, la crisi energetica e il rialzo dei prezzi delle materie prime, abbiamo concluso 11 progetti".

Il primo cittadino uscente, e candidato al bis, assicura che "siamo nel pieno rispetto del cronoprogramma e questo lo dobbiamo anche grazie al grande impegno dei nostri dipendenti. In questi mesi, abbiamo concluso due importanti progetti sulla sosta: il parcheggio di via Casamorata e quello del Campus, per un totale di oltre 170 nuovi posti auto a pochi passi dal centro storico. Abbiamo sostituito 3000 punti luce per un risparmio medio annuo di circa 230 mila euro (4 interventi) e riqualificato dal punto vista energetico il Teatro Diego Fabbri. Abbiamo riqualificato e ampliato il Parco della Pace, concluso due importanti opere per il miglioramento dell’officiosità idraulica della nostra rete fognaria e digitalizzato una vasta gamma di servizi comunali per semplificare la vita a imprese e cittadini”.

"Ad oggi, dunque, abbiamo avviato e concluso 11 progetti, più del 20% del totale - ribadisce -. Altri tre, le ciclovie lungo viale Matteotti, quella all’interno del fossato perimetrale della Rocca di Caterina e quella lungo viale Corridoni - via dalle Bande Nere si concluderanno entro i primi mesi del 2025".