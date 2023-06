Aggressione, il Pd: "Sulla sicurezza sindaco e vicesindaco avevano fatto facile demagogia in campagna elettorale"

“Mentre il vicesindaco con delega alla Sicurezza era impegnato a promuovere l’arrivo delle Mille Miglia in viale Bologna, uno dei quartieri della città più colpiti dall’alluvione con famiglie ancora alle prese con il fango, e intento a rispondere su Facebook alle critiche inevitabilmente arrivate dai cittadini, a pochi metri dal suo ufficio in piazza Saffi si consumava un fatto di inaudita violenza, con un’aggressione a colpi di accetta che per poco non ha avuto esiti mortali”: è l'attacco che arriva dal gruppo consigliare del Pd all'indirizzo di Daniele Mezzacapo, referente in giunta per la sicurezza.

“L’ennesimo episodio di degrado che si è verificato nei pressi della Galleria Saffi, questa volta particolarmente crudo, che va ad aggiungersi al lungo elenco di aggressioni e di vandalismi che da mesi vengono denunciati dai residenti inascoltati. Il divieto di accesso pedonale e il posizionamento di una transenna all’ingresso della Galleria non si possono certo considerare deterrenti efficaci a prevenire episodi come questi, in assenza di presidio e controlli”. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene a seguito dell’aggressione a colpi di accetta avvenuta nei pressi della Galleria Saffi nella serata di ieri, mercoledì.

“Proprio della sicurezza, in particolare in centro storico, il sindaco e il vicesindaco avevano fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale - proseguono i Dem - promettendo, con facile demagogia, di mettere in atto azioni politiche severe in materia di sicurezza. Politiche evidentemente fallimentari dopo quanto accaduto in queste ore a pochi passi dal Comune”.

“Le misure adottate fino ad ora non sono state né sufficienti né efficaci - continua il gruppo consiliare del Pd -. Quello che manca del tutto, sempre promesso ma mai realizzato, è un piano di rilancio del centro storico, in particolare di alcune zone come corso Mazzini, di cui l’amministrazione comunale in questi anni sembra essersi completamente dimenticata”. “A pesare su questa situazione - concludono - c’è poi la persistente e ormai inspiegabile mancanza del Comandante della Polizia locale che senza dubbio alcuno incide negativamente sull’azione pratica di prevenzione e di controllo”.