Agricoltura, il deputato Morrone incontra i rappresentanti di Cia: "Al fianco di tutti gli agricoltori"

Il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha incontrato mercoledì il presidente della Cia-Agricoltori italiani, Dino Scanavino, e Stefano Francia, presidente nazionale della stessa associazione per i giovani imprenditori. "E' stato un incontro proficuo nel corso del quale è emersa l’urgenza di risolvere il problema che sta affliggendo il nostro territorio, ovvero quello delle gelate che hanno colpito l’Emilia Romagna, per le quali ci siamo attivati per un anno intero, attraverso numerose iniziative parlamentari e anche di recente, chiedendo di estendere al 2021 gli interventi economici previsti dal dl Rilancio per risarcire le imprese danneggiate - evidenzia Morrone -. Con i rappresentanti degli agricoltori abbiamo poi affrontato i temi quali la modifica della Legge 102, la riassicurazione con il fondo Ismea, il prelievo del 3% sul primo pilastro della Pac e nutriscore. Siamo accanto a tutti gli agricoltori e al lavoro che stanno facendo, nonostante tutte le difficoltà, per portare avanti la produzione".