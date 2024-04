Agricoltura, il Pd dibatte di agricoltura con l'assessore regionale Alessio Mammi

“L’agricoltura oggi, tra sfide di mercato, politiche di settore e cambiamento climatico”: nuovo appuntamento con Graziano Rinaldini, candidato sindaco del Centrosinistra, lunedì 22 aprile alle 20:30 alla Società agricola F.lli Villa & c (via Lughese 349, Villafranca – Forlì). In un dialogo e confronto con il mondo agricolo del territorio, interviene Alessio Mammi, Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Un’occasione per fare il punto su un comparto economico trainante per l’economia del territorio, duramente colpito dall’alluvione e dal cambiamento climatico. Modera Sara Conficconi, segretaria Circolo Pd Forese.