Agricoltura, Marco Di Maio (Italia Viva): "Firmato il decreto, via libera a esonero contributi per imprese agricole"

"Una buona notizia per il mondo dell'agricoltura. Con la firma apposta martedì dalla ministra Teresa Bellanova, entra in vigore il decreto sulla decontribuzione per le imprese agricole. In sostanza grazie a questa norma che abbiamo fortemente voluto e con uno stanziamento dedicato pari a 426 milioni, queste aziende non pagheranno i contributi previdenziali per i primi 6 mesi del 2020, perché se ne farà carico lo Stato". Lo annuncia il deputato Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari costituzionali e impegnato in prima persona su molti fronti che riguardano il settore agroalimentare in Romagna, a seguito anche della firma posta da marte della ministra Bellanova.

L'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali coinvolge le imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche allevamento, ippicoltura, pesca e dell’acquacoltura. "Una boccata d'ossigeno per un settore che ha un grande bisogno di aiuto - aggiunge -: per questo occorre continuare a lavorare ad altri interventi che sostengano il reddito degli agricoltori e salvaguardino l'occupazione".