Aiuti per il terremoto del 2023, Tassinari (Forza Italia) porta il caso in Parlamento: “Agire in breve tempo”

“E’ fondamentale agire nel più breve tempo possibile per aiutare le persone a recuperare gli immobili privati che sono stati danneggiati dal terremoto: questa necessità è ancor più impellente per i piccoli centri storici dove l’alternativa alla sistemazione è il progressivo abbandono e svuotamento di questi comuni”. Parla così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale per l’Emilia-Romagna di Forza Italia.

“Subito dopo il terremoto sono state messe in atto delle importanti misure di aiuto nei confronti dei cittadini – dice Tassinari – stanziando dei fondi per il recupero dell’agibilità degli edifici privati adibiti ad abitazione principale fino ad un massimo di 30.000 euro per immobile. Le aree colpite hanno avuto qualche agevolazione, come la proroga del superbonus, ma adesso a 8 mesi dal sisma non ci sono ancora notizie di strumenti e fondi indirizzati al recupero post sisma”.

“Questa situazione sta creando delle difficoltà e soprattutto sta inducendo le persone a non credere più nella possibilità di recuperare immobili che magari sono in borghi storici e che avrebbero bisogno di interventi significativi per il loro ripristino in sicurezza - prosegue l’esponente di Forza Italia -. La conseguenza di questo è che in assenza di segnali concreti e rapidi, ci sarà un progressivo abbandono di questi centri con tutti i problemi che si possono facilmente intuire: dallo svuotamento dei piccoli centri fino ad una inevitabile diminuzione degli interventi di difesa e manutenzione del territorio che solo gli abitanti di un paese possono mettere in atto con la loro operosità”.

“Per questo se vogliamo davvero difendere il nostro patrimonio culturale e monumentale dei nostri piccoli centri ed essere concretamente vicini ai cittadini è importante agire immediatamente ed è questo ciò che ho chiesto al Governo: agire nel più breve tempo possibile per aiutare le persone a recuperare gli immobili privati che sono stati danneggiati dal terremoto”, conclude.