Al Parco Urbano la Festa delle Famiglie, i dem: "Importante il sostegno della giunta Zattini"

Da Pd e Articolo Uno "pieno sostegno" alla Festa delle Famiglie, che sarà ospitata domenica al Parco Urbano. L'appuntamento annuale, promosso da Famiglie Arcobaleno, Associazione Genitori Omosessuali, "è una giornata importante che dimostra concretamente la bellezza dell’amore tra le persone che decidono di costruire una famiglia, un luogo sicuro per il futuro di adulti e bambini, indipendentemente da come quella famiglia sia composta", evidenziano Pd e Articolo Uno Forlì.

"Nel 2022 il diritto a “farsi una famiglia” dovrebbe essere un diritto universale di ogni individuo, indipendente dall’identità di genere e dall’orientamento sessuale - viene evidenziato -. Lo Stato dovrebbe garantirne e tutelarne il rispetto e la promozione. Invece ancora oggi assistiamo a un dibattito falsato da cattiva informazione e distorto da stereotipi, che le forze politiche più reazionarie e antistoriche utilizzano per fini meramente elettorali e di rendita parlamentare. Per questo motivo, senza se e senza ma, sosteniamo pienamente la Festa delle Famiglie e i suoi obiettivi".

"Continueremo ad adoperarci perché anche l’Italia compia legalmente i passi necessari a garantire ad ognuno pieni diritti di cittadinanza, come singoli individui e come famiglie, superando l’odiosa distinzione tra famiglie cosiddette naturali e il resto del mondo, tra i matrimoni e le unioni civili, riformando il diritto di famiglia e il diritto amministrativo, in senso realmente democratico, degno di un Paese europeo contemporaneo e civile - viene rimarcato -. Ci fa quindi ben sperare, almeno localmente, che questa iniziativa sia supportata da tante realtà locali ed abbia ricevuto il patrocinio delle principali istituzioni, incluso il Comune di Forlì che sul tema pare aver cambiato posizione rispetto all’orientamento mostrato in questi ultimi anni dalla giunta Zattini. Domenica al Parco Urbano cittadino ci sarà una grande festa a cui speriamo partecipi la maggior parte dei forlivesi di ogni età".