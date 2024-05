Al via da Forlì il tour del sottosegretario Maria Tripodi: "Testimonianza di territorio strategico"

E' partito da Forlì il tour che il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e Commercio Internazionale, Maria Tripodi, ha svolto in Emilia-Romagna assieme a Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia. “La cosa che davvero ci fa bene al cuore e che ci conforta è che c’è davvero grande interesse e grande entusiasmo da parte dei cittadini, specialmente dei più giovani, nel voler capire il funzionamento delle istituzioni europee e in che modo l’Europa possa influire nella vita di tutti i giorni.

"Io penso - aggiunge Tassinari - che sia davvero significativo che un sottosegretario così importante come Maria Tripodi abbia deciso di iniziare il suo viaggio proprio da Forlì perché testimonia come il nostro territorio sia assolutamente strategico in tante scelte, specialmente per un ministero come quello degli affari esteri che è qui rappresentato da Maria Tripodi".

"Forza Italia sta svolgendo, all’interno della coalizione, un ruolo importante perché è un partito affidabile e molto attento alle esigenze del territorio, delle imprese e delle categorie: se davvero vogliamo che i nostri valori e le nostre idee trovino concretezza, dobbiamo rafforzare il nostro partito che è l’unico destinato ad essere al governo sia in Italia che in Europa e quindi in grado di incidere davvero sulle scelte", conclude.