Al via i Mercoledì in centro storico, schierato il dispositivo di sicurezza: una sola sanzione, "nessuna lamentela"

E’ ripartita la kermesse estiva dei Mercoledì sera in centro storico, che presenterà quattro mesi di musica, spettacoli, sport e divertimento nella cornice dei corsi e Piazza Saffi. "Il Comune, anche questa volta, si è fatto trovare pronto per garantire la fruibilità del centro storico a un numero elevato di pubblico attraverso un servizio puntuale da parte della Polizia locale e delle forze dell’ordine", fa presente il candidato della Lega e vicesindaco, Daniele Mezzacapo.

"In occasione della prima serata è stato svolto un maxi-servizio in cui hanno operato Polizia, Carabinieri e Polizia locale - prosegue Mezzacapo -. I vigili erano presenti con 4 pattuglie, in supporto anche l’Unità cinofila e una decina di addetti privati alla sicurezza. Sono state controllate una trentina di persone, mentre è stata comminata una sola sanzione amministrativa nell’area interessata dagli eventi in centro storico. Nessuna segnalazione o lamentela è pervenuta alla centrale operativa della Polizia locale".

"Visto che piazza Saffi è molto frequentata da giovani, che fortunatamente hanno ripreso a vivere ed animare il cuore della città e piazza Saffi, abbiamo pensato di creare un apposito servizio di sicurezza - conclude il vicesindaco -. Questo anche per garantire la tranquillità delle famiglie, così che i nostri giovani possano trascorrere una piacevole serata in centro storico durante l’estate in sicurezza”.