Al via il Festival de L’Unità della Pescaccia. E ci sarà anche il "Costipanzo Show" di Duilio Pizzocchi

Sono otto le giornate in cui il Festival de l’Unità della Pescaccia animerà il parcheggio di via Sintella a Villagrappa (accanto al campo sportivo), come da tradizione, dal 24 al 31 agosto. Tutte le sere, dalle 19 stand gastronomico con cucina romagnola, domenica anche a pranzo, dalle 12:30. Gli incontri politici sono a cura dei Giovani Democratici a partire dalle 20, e poi intrattenimento tra spettacoli, comici, dialettali e tanta musica.

Mercoledì la festa si apre con il saluto del segretario territoriale del Pd forlivese Daniele Valbonesi. A seguire incontro con Leonardo Cecchi, esperto di comunicazione del Pd, per parlare del reddito alimentare e di aiuti alle famiglie. Al termine risate assicurate con il “Costipanzo Show” con Duilio Pizzocchi. Giovedì dialogo con l’assessore regionale all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e pesca, Alessio Mammi e il presidente ApoCornepo, Davide Vernocchi. Al termine largo alla commedia dialettale con la Compagnia di Vecchiazzano in “Cvì de mi paes”.

Venerdì va in scena “Emergenze musicali”, festival di musica rock e dintorni. Sabato sul palco la Grande orchestra di Vanessa Silvagni. Domenica, pranzo alla festa con paella (solo su prenotazione al 339 4037788 o 348 6581531) e in serata la musica di David Pacini. Lunedì 29 l’intrattenimento è quello dei Banda Larga. Martedì 30 ci sarà la musica di Ale & Sofia con il sax di Bomber. Ultimo giorno per il Festival, mercoledì 31 agosto, con la Grande orchestra di Mirco Gramellini.