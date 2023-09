Al via il Salone Nautico di Genova, il ministro Salvini visita l'area espositiva di Ferretti Group

Durante la visita al Salone nautico internazionale inaugurato venerdì mattina a Genova e giunto alla sua 63esimo edizione, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini accompagnato dal viceministro Edoardo Rixi e dal parlamentare Jacopo Morrone, segretariodella Lega Romagna, ha fatto tappa all’area espositiva del Gruppo Ferretti, società specializzata nel settore degli yacht a motore e da diporto di lusso con casa madre a Forlì ed una rete di sette cantieri dislocati in tutta Italia. “Siamo orgogliosi che il Made in Italy abbia così grande successo in tutto il mondo - ha commentato Morrone - e siamo ancora più fieri quando il genio italiano ha origine in Romagna e non ha rivali in capacità creativa, artigiana e industriale. Anche grazie al Gruppo Ferretti la nostra industria nautica ha ben pochi rivali nel mondo”.