Al via la campagna "Sos ristoranti": class action di Fratelli d'Italia contro il governo uscente

Al via la campagna "Sos ristoranti" di Fratelli d'Italia su iniziativa del capogruppo del partito alla Camera, Francesco Lollobrigida. Si tratta, spiegano Roberto Petri e Fabrizio Ragni, rispettivamente coordinatore provinciale e vicecoordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, di "un'azione legale cumulativa del mondo della ristorazione contro il governo che dal marzo scorso ha gestiti la pandemia. Un'azione di risarcimento dei danni per il peso delle restrizioni (chiusure e riaperture “stop and go”) che si sono abbattute su ristoranti e bar. Gli operatori economici che volessero partecipare a questa azione risarcitoria potranno mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato a livello nazionale dal partito: sosristoranti@fratelli-italia.it, a seguire si attiverà il pool di avvocati che a Roma esaminerà la procedura. Il costo della causa per l’esercente sarà pari a zero".

"L'iniziativa prevede che i ristoratori e gli esercenti di tutta Italia che vogliano avvalersi del sostegno di Fdi nell’azione giudiziaria contro il governo debbano inviare la documentazione che attesti la flessione delle entrate all' apposito indirizzo mail attivato e gestito unicamente a livello nazionale e parlamentare dal partito - proseguono Petri e Ragni -. II nostro partito, da sempre, è al fianco di una filiera che è stata non solo trascurata ma anche fortemente danneggiata dalle misure adottate dal governo Conte fino a che non si dimettesse. I danni subiti dai ristoratori sono ingenti anche a livello locale, nella nostra provincia, nella nostra regione, dunque questa iniziativa nazionale è meritoria e concretamente utile per sostenere economicamente chi si trova i conti dell'azienda in rosso se nel peggiore dei casi non l'ha dovuta chiudere del tutto". Le adesioni alla campagna nazionale “Sos ristoranti” saranno raccolte – con documentazione da inviare alla mail sosristoranti@fratelli-italia.it - fino al prossimo 15 febbraio.